Maria SS. della Bruna, costruzione del nuovo carro trionfale: queste le ultime notizie

Lo scorso 2 Dicembre 2024 si è chiuso il bando di concorso per la costruzione del nuovo carro trionfale in onore di Maria SS. della Bruna, opera che accompagnerà la nostra santa protettrice durante la lunga e intensa giornata del 2 Luglio 2025.

Scrive l’associazione Maria SS. della Bruna:

“In totale sono pervenuti 6 bozzetti per la categoria amatori e 2 bozzetti per la categoria costruttori, tutti dedicati al tema evangelico “𝐌𝐢𝐨 𝐒𝐢𝐠𝐧𝐨𝐫𝐞 𝐞 𝐦𝐢𝐨 𝐃𝐢𝐨”, 𝐭𝐮 𝐦𝐢𝐚 𝐒𝐩𝐞𝐫𝐚𝐧𝐳𝐚” (𝐜𝐟𝐫 𝐆𝐯 20, 19-31), scelto per un’edizione importante, la 636esima, che quest’anno si svolgerà durante il Giubileo, anno speciale di grazia.

In attesa di conoscere la proposta vincitrice e di cominciare il lungo percorso di costruzione del nuovo manufatto artigianale in cartapesta, ringraziamo di cuore tutti i partecipanti per aver condiviso la propria idea, nel segno della continuità e del perpetuarsi di una tradizione che caratterizza, in modo particolare, il nostro importante patrimonio immateriale.

Evviva Maria“.