Marconia di Pisticci: manca poco per la VII Edizione del Marzo in Rosa. Ecco le scrittrici che declameranno le loro poesie

Sabato 9 Marzo 2024, alle ore 18:00, nella sede dell’associazione Ce.C.A.M., in Piazza Elettra a Marconia, si svolgerà la VII Edizione del Marzo in Rosa, reading di poesie al femminile.

Dopo i saluti di Dolores Troiano (Assessore alle politiche sociali del Comune di Pisticci), Giovanni Di Lena (Presidente Ce.C.A.M.) e Grazia Giannace (Vice Presidente Ce.C.A.M.) declameranno le loro liriche:

Maria Antonella D’Agostino,

Maria De Michele,

Lidia De Nittis,

Maria Antonietta D’Onofrio,

Grazia Giannace,

Maria Lauria,

Rosa Loponte,

Fausta Losquadro,

Mariella Mastrogiulio,

Enza Roseto,

Giovanna Santarsiero,

Pinuccia Sassone,

Maria Taddei,

Palma Troiano,

Angela Uricchio,

Maria Varasano.

Questo un testo tratto dal discorso di Emma Watson alle Nazioni Unite:

“[…] Uomini, vorrei sfruttare questa opportunità per farvi un invito formale. La parità di genere è anche un vostro problema.

[…] Sia gli uomini sia le donne dovrebbero sentirsi liberi di essere sensibili. Sia gli uomini sia le donne dovrebbero sentirsi liberi di essere forti…

Stiamo faticando per trovare una parola che ci unisca, ma la buona notizia è che abbiamo un movimento che ci unisce. Si chiama “HeForShi”. Vi invito a fare un passo avanti, a farvi vedere, ad alzare la voce, a essere LUI PER LEI. e a chiedervi: se non io, chi? Se non ora, quando?

Se smettiamo di definirci l’un l’altro con quello che non siamo, possiamo iniziare a definirci con quello che siamo.”

Ecco i dettagli dell’evento.