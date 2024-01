Al via i lavori per la nuova scuola dell’infanzia.

L’amministrazione comunale sottolinea:

“Sono iniziati oggi i lavori per la realizzazione della nuova scuola dell’infanzia a Marconia.

La costruzione del nuovo edificio scolastico, in via Cagliari, è finanziata con i fondi del PNRR (Piano nazionale di Ripresa e Resilienza) ottenuti da questa Amministrazione, per un ammontare di oltre due milioni di euro“.

Ecco le foto dei lavori appena iniziati.