Maestro del materano candidato per questo prestigioso premio: “è uno dei più autorevoli compositori del nostro tempo”

Presentare la candidatura del M° D’Ambrosio al prestigioso Premio Lucani Insigni è l’impegno preso dall’Associazione Mondi Lucani e dalla Società di Mutuo Soccorso “San Rocco Montescaglioso” di Paterson (N.J. USA):

“Il prestigioso Premio, indetto dal Consiglio Regionale di Basilicata ai sensi della L.R. 18/2005, è conferito a personalità lucane e straniere, residenti in Italia o all’estero e, specificamente, a personalità che si sono distinte per meriti raggiunti in campo sociale, scientifico, artistico e letterario e a personalità impegnate nella diffusione e nella conoscenza dell’identità lucana.

‘Damiano D’Ambrosio è uno dei più autorevoli compositori del nostro tempo‘

Così il musicologo di fama mondiale Dinko Fabris ha definito il M° D’Ambrosio, nato a Montescaglioso (MT) e che oggi vive a Roma.

Le due associazioni rivolgono un appello agli enti e alle istituzioni, alle associazioni e al mondo della musica affinché si lavori insieme per presentare la candidatura del M° D’Ambrosio al Premio Lucani Insigni 2021″.

