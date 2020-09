Luigi Di Maio torna a Matera: i dettagli

Le condizioni meteo, il 25 Settembre scorso, non hanno consentito al Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, di fare il suo intervento in piazza Vittorio Veneto (Matera) a favore del candidato del Movimento 5 stelle, Domenico Bennardi, in corsa come candidato Sindaco alle elezioni amministrative 2020 con la coalizione composta da Movimento 5 Stelle, Europa Verde-PSI, Volt e Matera 3.0).

Come già annunciato in quell’occasione, il comizio è stato rimandato alla giornata di domani, 29 Settembre.

Oggi la conferma:

“Domani sera, alle 21:30, tutti in piazza Vittorio Veneto per accogliere Luigi Di Maio in un incontro pubblico con i cittadini.

È importante la tua presenza.

Ti aspetto!”.

Ricordiamo che i candidati Rocco Sassone e Bennardi si sfideranno al ballottaggio il 4 Ottobre.

Ci sarete?

I dettagli.

