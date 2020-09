L’On. Mariastella Gelmini a Matera: “Il centro-destra e Forza Italia hanno le idee chiare: il futuro della Città passa dalla valorizzazione delle sue bellezze”

Dopo il leader della lega, Matteo Salvini, il Senatore Danilo Toninelli, il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, un altro nome della politica ha fatto tappa nella città dei Sassi.

Stiamo parlando di Maria Stella Gelmini (capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati) giunta a Matera in sostegno del Candidato Sindaco, Rocco Sassone.

Nel corso della conferenza stampa, come si legge su askanews, ha dichiarato:

“Il centro-destra ha fatto due scelte importanti: la scelta di presentarsi unito con tutti i simboli dei partiti tradizionali e naturalmente fra questi il nostro simbolo, il simbolo di Forza Italia, che grazie al lavoro di Michele Casino e di Giuseppe Moles, è in campo con una lista competitiva, ricca di donne e giovani di qualità.

E la seconda scelta è stata quella di aprirsi alla società civile, alle liste civiche.

È una cosa che a noi viene facile, perché non siamo partiti di professionisti della politica.

Ci sono dunque tutte le caratteristiche per andare a canestro, per assicurare a Matera cinque anni di governo di centro-destra, in coerenza con il governo regionale e – fra poco, ne sono certa – anche con il governo nazionale.

Da queste elezioni infatti – regionali e comunali – arriverà un segnale forte e chiaro al governo di Roma e questo segnale arriverà anche da Matera.

Il centro-destra e Forza Italia, hanno le idee chiare sul futuro di Matera.

È un futuro che passa dalla valorizzazione delle sue bellezze, attraverso il rilancio del turismo.

Dobbiamo sostenere tutta la filiera del turismo che ha subito enormi danni dal Covid e dobbiamo farlo perché questa città deve massimizzare nei prossimi anni i risultati e la visibilità ottenuta come capitale europea della cultura”.

Siete d’accordo?a

