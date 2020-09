A Matera il Senatore Danilo Toninelli

Si terrà in centinaia di piazze italiane, Sabato 12 Settembre, il #VotaSi Day organizzato dal Movimento 5 Stelle per spiegare ai cittadini italiani le ragioni del SI al Referendum sul taglio dei parlamentari.

Giovanni Schiuma, candidato Sindaco di Matera, in un comunicato stampa, dichiara:

“Il M5S ha organizzato, per l’occasione, centinaia di banchetti, lungo tutta la Penisola, con eventi di informazione e confronto.

Sarà una occasione concreta per spiegare ai cittadini l’importanza di avere, grazie alla riforma ed alla vittoria del Si, un Parlamento più moderno ed efficiente, oltre al considerevole risparmio economico.

Sono tante e diverse le ragioni per votare Si alla modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione, portando il numero dei parlamentari dagli attuali 630 a 400 per la Camera dei Deputati, e da 315 a 200 per il Senato.

L’obiettivo principale è quello di rimettere i cittadini al centro, grazie ad un Parlamento in grado di esprimere un’azione di qualità, più efficace e più “controllabile” da parte dei cittadini.

Anche Matera vedrà impegnati gli attivisti locali del Movimento, con un gazebo in Piazza Vittorio Veneto, dalle ore 9:30 alle ore 13:30 e, nel pomeriggio, dalle ore 17:00 alle ore 22:00.

Per l’occasione, alle 12:15 di Sabato 12 Settembre, presso il gazebo del Movimento in Piazza Vittorio Veneto, è stato organizzato un ‘punto stampa’ alla presenza del Senatore Danilo Toninelli, che illustrerà ai presenti le ragioni del Si al Referendum”.

