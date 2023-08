Lavello: dopo il successo di Bob Sinclar al San Barbato Resort arriva un nuovo ospite internazionale, Jimmy Sax!

Il San Barbato Resort Spa & Golf a Lavello (PZ) è pronto ad accogliere nuovamente un ospite internazionale per una serata all’insegna del divertimento.

Unica struttura della categoria 5 Stelle lusso in tutto il territorio il Resort rappresenta un’ottima location per eventi di ogni genere.

Dopo il successo ottenuto con il Deejay di fama internazionale, Bob Sinclair, l’artista internazionale Jimmy Sax torna a Lavello per un’altra grande serata all’insegna del divertimento.

Al San Barbato Jimmy Sax, grande sassofonista in vetta alle classifiche di tutto il mondo, vi aspetta Domenica 20 Agosto alle ore 22:00 con uno spettacolo ricco di pathos ed energia.

Francese di origine, Jim Rolland – questo il suo vero nome – con il suo inseparabile sassofono intrattiene piccole e grandi folle in giro per il globo fin da quando era giovanissimo.

Le sonorità deep-house, funky ed electro sono solo una parte del repertorio che propone Jimmy.

La sua performance è viva ed energica come poche al mondo.

Il Sax sembra un’estensione del suo stesso corpo.

Con le sue performance Jimmy cattura e porta a danzare chiunque lo ascolti in un raro quanto magico frizzante ritmo tropicale.

Performer impareggiabile vanta circa 1000 show negli ultimi 4 anni nei quali ha toccato ogni latitudine e località di tendenza del globo come St Tropez, Miami, Cannes, St Barth, Dubai, Parigi, Monaco, Capri, New Delhi e Cancun solo per citare le più note.

Nel suo palmares ci sono anche decine di parties esclusivi per tanti VIP e personaggi famosi di tutto il mondo, quali celebrities, modelle, famiglie reali e tantissime altre Star internazionali.

Quello in Basilicata è quindi un appuntamento imperdibile con un programma davvero straordinario.

Facciamo sapere a tutti che l’irripetibile serata evento al San Barbato Resort di Lavello comincerà Domenica 20 Agosto alle ore 22:00.

Per qualsiasi informazione, è possibile:

contattare il numero 0972816011

mandare una mail a: info@sanbarbatoresort.com

Di seguito la locandina ufficiale.

