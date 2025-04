Laura da Policoro, ad “Affari tuoi” su Rai1! Ecco come è andata

La Basilicata, nella giornata di oggi 5 Aprile, è stata la protagonista del programma “Affari tuoi“ in onda su RaiUno.

Nel gioco, ogni sera, in ogni puntata, 20 contendenti, uno per ciascuna regione italiana, si sfidano per il ricco montepremi nascosto in uno dei pacchi.

Il “pacchista” del giorno, selezionato a caso, avrà il compito di aprire i pacchi e negoziare con il Dottore, un personaggio misterioso che fa offerte per i pacchi mediante un telefono situato nello studio.

A rappresentare la nostra regione da Policoro, in rappresentanza della Basilicata, Laura cassiera in un ipermercato.

La donna di professione fa la cassiera in un ipermercato ed è stata accompagnata dal fratello Giuseppe, carabiniere forestale.

I due partecipanti come riporta tvblog sono partiti dal numero 5 della Campania e hanno trovato al suo interno 20 euro, mentre nel pacco numero 4 dell’Umbria ci sono 75.000 euro, nel pacco 10 della Sardegna 15.000 euro.

Nel n.14 del Trentino Alto Adige ci sono stati 75 euro, nel pacco 15 della Calabria ci sono i ceci, e infine nel numero 8 della Sicilia i due trovano 300.000 euro.

La prima offerta del dottore è da 25.000 euro, ma la concorrente rifiuta e va avanti. Nel pacco 2 della Liguria ci sono 20.000 euro, nel pacco 1 della Lombardia 100.000 euro, e infine nel 16 della Puglia 100 euro.

A quel punto, il Dottore offre il cambio ma Laura decide di non accettare.

Nel pacco numero 1 della Toscana ci sono 50.000 euro, nel numero 19 del Veneto 200 euro, mentre nel pacco 7 della Valle d’Aosta 500 euro. Il Dottore offre poi 25.000 euro, ch non vengono però accettati dalla concorrente, che apre il pacco numero 18 del Lazio e trova 5 euro.

Il Dottore propone nuovamente il cambio, che viene stavolta accettato da Laura.

A lei va quindi il pacco numero 17 dell’Emilia Romagna.

Nel numero 13 delle Marche ci sono 50 euro, e restano quindi in gioco i quattro pacchi rossi da 5.000, 30.000, 100.000 e 200.000 euro.

L’offerta sale a 40.000 euro, ma la concorrente sceglie di rifiutare e andare avanti.

Nel numero 12 del Friuli Venezia Giulia ci sono 30.000 euro.

Nel pacco numero 6 del Molise ci sono 5.000 euro.

Alla fine il Dottore ha fatto nuovamente un’offerta e ha proposto 35.000 euro, cifra accettata da Laura, che si è trovata di fronte dal pacco da 0 euro e a quello da 100.000.

I due concorrenti hanno quindi vinto ben 35.000 euro, anche se nel proprio pacco c’erano i 100.000 euro, com’è stato scoperta subito dopo.