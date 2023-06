Laterza, moto contro auto in via Matera: muore 43enne

Dramma nella vicina Laterza.

Un motociclista di 43 anni è morto in un incidente stradale nella tarda serata di ieri alle porte della città.

L’uomo, in sella alla sua moto, si è scontrato con un’auto, all’altezza di una stazione di servizio.

Il conducente dell’auto è rimasto ferito ed è stato portato in ospedale, per il centauro invece non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo dell’incidente è intervenuto il personale del 118.

Intervenuti anche Polizia locale e Carabinieri per accertare la dinamica dell’incidente.a

