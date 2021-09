“La Regione Basilicata è già pronta per la terza dose di vaccino anti-Covid”. Ecco l’annuncio del Presidente Bardi

Afferma in una nota il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi:

“La Regione Basilicata è già pronta per la terza dose di vaccino anti-Covid.

Le aziende sanitarie sono già organizzate per provvedere, le dosi sono in buon numero a disposizione della Regione Basilicata e i punti vaccinali sono aperti per la somministrazione libera e quindi possono provvedere alla terza dose, nei tempi indicati dal Governo nazionale.

Lo straordinario sforzo lucano per la vaccinazione, con numeri e dati in perfetta linea nazionale, sono un elemento di orgoglio per tutti noi.

Non solo, ma avevamo già anticipato uno studio anticorpale su 1000 lavoratori, grazie all’impegno di ASM e CROB, propedeutico alla terza dose.

Pertanto, in linea con quanto indicato da Aifa, siamo pronti da subito alla terza dose per:

soggetti immunodepressi,

trapiantati,

malati oncologici,

dializzati,

anziani over-80,

ospiti delle Residenze sanitarie assistite (Rsa),

personale sanitario.

Per i richiami verranno utilizzati vaccini mRna, Pfizer o Moderna“.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)