Coronavirus Italia: 5.621 nuovi positivi. Ecco tutti i dati

Con 286.028 tamponi effettuati, ieri 291.468, si registra un minimo aumento del tasso di positività, a 1,96% (ieri era all’1,89%).

Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 62 (ieri 59) per un totale di 129.828 vittime.

Continua il calo dei ricoveri: le terapie intensive sono 10 in meno (ieri -6) con 37 ingressi del giorno, e scendono a 548.

I ricoveri ordinari sono 66 in meno (ieri -5), e sono 4.164 in tutto.

I casi totali salgono a 4.596.558.

I guariti sono 6.984 (ieri 7.122) e le persone attualmente positive calano per il sesto giorno di fila, 1.429 in meno (ieri -1.663) e sono 128.489 in tutto, delle quali 123.777 in isolamento domiciliare.