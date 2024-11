“La Passione di Matera”: in città si celebra l’anniversario dei film di Pasolini e Mel Gibson! L’iniziativa

Sabato 9 Novembre 2024 alle ore 18:30, sarà inaugurata a Matera la mostra fotografica “La Passione di Matera – Pasolini1964 Gibson2004” curata dall’Associazione culturale Pier Paolo Pasolini Matera e da Peppe Notarangelo.

La mostra patrocinata dalla Provincia di Matera e dalla Lucana Film Commission, celebra i sessant’anni dal film “Il Vangelo secondo Matteo” di Pier Paolo Pasolini e i vent’anni da “The Passion of the Christ” di Mel Gibson, entrambi girati nella città lucana.

L’inaugurazione si terrà nelle storiche sale del Palazzo Malvinni Malvezzi, in Piazza Duomo 14, e sarà benedetta da S. E. Monsignor Giuseppe Caiazzo, affiancato dal Presidente della Provincia Francesco Mancini e dalla Presidente della Lucana Film Commission, Margherita Gina Romaniello.

La serata sarà presentata da Veronica Antonietta Mestice, con un monologo di Stefania De Toma che ripercorrerà l’incontro tra Pasolini e Domenico “Mimì” Notarangelo, il fotografo che documentò il set del 1964.

Le fotografie esposte, scattate da Mimì Notarangelo e, quarant’anni dopo, dal figlio Antonio e Geo Coretti, raccontano come Matera sia stata protagonista di due opere che hanno segnato profondamente la sua storia culturale e cinematografica.

Le parole del curatore Peppe Notarangelo rievocano la presenza viva di Pasolini e la continuità del suo messaggio critico, artistico e sociale, ancora presente nella memoria collettiva e nell’arte.

La mostra sarà visitabile fino al 18 gennaio 2025 e si concluderà con il convegno “Matera da Pasolini a Gibson. Scenario e Cinema”, presieduto da Roberto Chiesi, direttore del Centro Studi Pier Paolo Pasolini della Cineteca di Bologna.

Di seguito, la locandina dell’iniziativa.