Matera, la musica jazz ritorna con l’ultima edizione di Gezziamoci. Ecco gli artisti

Un nuovo appuntamento con la grande musica jazz del panorama italiano arricchisce la programmazione invernale della 37° edizione di Gezziamoci, saranno Stefania Tallini e Franco Piana a portare la loro musica a Matera Venerdì 8 Novembre alle ore 21:00 nel Cinema Il Piccolo di via XX Settembre.

“E se domani”, nuova pubblicazione in duo di Stefania Tallini e Franco Piana, rappresenta la sintesi di un incontro speciale, che unisce due forti personalità artistiche.

Personalità molto diverse, ma che insieme trovano un punto di fusione attraverso un repertorio che si muove su brani originali della pianista e del flicornista e su reinterpretazioni di standard jazz e di canzoni italiane e della musica brasiliana.

Come spiegato dalla Onyx Jazz Club di Matera, si tratta di un progetto davvero originale e imprevedibile, che prevede momenti di grande scambio anche con l’utilizzo di elementi inusuali, per musicisti come loro: Franco Piana che si esibisce in portentosi scat vocali, o utilizzando il flicorno e la sordina dello stesso come una percussione; Stefania Tallini che esplora particolari effetti timbrici e percussivi sul pianoforte e utilizza la sua voce nell’esecuzione di un brano brasiliano.

Complicità, gioco, intesa, interplay continui, dalla prima all’ultima nota per questo interessantissimo progetto.

Kevin Grieco, codirettore artistico di Gezziamoci, spiega:

“Uno degli obiettivi che la nostra rassegna cerca di perseguire ogni anno è la destagionalizzazione, per questo motivo la nostra programmazione non termina con i concerti dell’intensa settimana di agosto ma va avanti fino a dicembre.

Quest’anno abbiamo l’onore di avere al nostro arco sette eventi di grandissimo rilievo, sette momenti musicali molto diversi tra loro, ciascuno salirà sul palco con la propria unicità per regalare al pubblico momento di vera emozione”.

Ecco la locandina dell’evento.