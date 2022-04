La ministra Bonetti Lunedì a Matera per incontrare questi studenti: ecco il programma

“La ministra per le Pari opportunità a la famiglia, Elena Bonetti, Lunedì 4 Aprile sarà in Basilicata e specificatamente in mattinata a Matera e nel pomeriggio a Potenza.

Per Italia Viva Basilicata, la seconda visita della ministra in meno di un anno è il segno tangibile di una attenzione per le questioni e le genti lucane.

La ministra in particolare parteciperà a un’iniziativa a Matera organizzata dagli studenti e dalle studentesse dell’Istituto di Istruzione Superiore Liceo Classico e Artistico Duni-Levi a conclusione di un percorso di studio ‘Dalle aule del Parlamento alle aule delle scuole’ delle classi V con una discussione sulle pari opportunità e di genere nell’ambito economico.

Nel pomeriggio, invece, la rappresentante del Governo, Elena Bonetti, sarà al Seminario di Potenza dove alle 16:00, in una conferenza stampa aperta presso l’Auditorium illustrerà ai giornalisti i dettagli della visita lucana e risponderà alla domande sull’attuazione del Family Act e dell’Assegno unico e universale oltre che sulle politiche messe in campo in questa legislatura sulla Parità di genere e sulla Famiglia.

Alla Conferenza stampa saranno presenti anche i consiglieri regionali Luca Braia e Mario Polese, i coordinatori, amministratori e iscritti di Italia Viva Basilicata”.a

