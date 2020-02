La Fidas di Montalbano ha “dato la possibilità a nuovi donatori di avvicinarsi”! Ecco in che modo

Un inizio d’anno all’insegna dei grandi numeri per le sezioni di Fidas Basilicata che nel solo mese di Gennaio hanno consegnato ai centri trasfusionali oltre 400 sacche tra sangue intero ed emoderivati, con l’apporto straordinario di alcune sezioni come Irsina e Montalbano che hanno raccolto oltre trenta sacche in una sola giornata.

Proprio la sezione di Montalbano lo scorso primo febbraio ha sperimentato anche la donazione pomeridiana, con l’ottimo risultato di 15 sacche donate e l’ingresso di sei nuovi donatori.

Ha commentato il Presidente di Fidas Montalbano, Maurizio Timo:

“Siamo contenti di aver sperimentato la donazione pomeridiana, già provata nelle vicine sezioni Fidas di Scanzano e Matera.

Abbiamo dato la possibilità a nuovi donatori di avvicinarsi a noi, coprendo la fascia oraria 12-17, in maniera da intercettare i potenziali donatori che in quell’orario sono in pausa dal lavoro, o hanno terminato la propria giornata.

È una fascia oraria comoda anche per gli studenti, che altrimenti nelle giornate infrasettimanali non potrebbero donare.

Siamo soddisfatti del risultato e sicuramente inseriremo altre giornate straordinarie come questa per rispondere alle esigenze dei donatori”.

Diverse le strategie adottate dalle sezioni di Fidas Basilicata per avvicinare sempre più donatori, con iniziative sportive, culturali, di impegno sociale, ma soprattutto attraverso una analisi della popolazione e delle sue peculiarità, al fine di incontrare le esigenze di tutti e promuovere sempre di più la cultura del dono.

Ha dichiarato il Presidente di Fidas Basilicata, Pancrazio Toscano:

“Il 2020 si annuncia come un anno rivolto ai rinnovi delle cariche sociali, sia sezionali che regionali, per garantire il prosieguo delle attività e per confermare il sostegno ai centri trasfusionali.

Continuamente in dialogo con il sistema trasfusionale regionale e con il CNS, offriremo sempre ai nostri volontari una formazione volta a migliorare le proprie competenze e conoscenze”.