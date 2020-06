La bellezza dei Sassi rovinata dai rifiuti degli incivili! Cittadini stanchi

A Matera si torna a parlare di rifiuti.

A destare sconcerto e preoccupazione, la situazione in cui versano i Sassi, precisamente in via Sant’Antonio Abate.

La loro bellezza deturpata dagli incivili è un vero e proprio tonfo al cuore.

Abbiamo dato notizia del turismo crescente (come nell’appena trascorso fine settimana), dei contagi da Coronavirus fermi a zero e del bonus riservato a chi vuole godere delle spensierate vacanze ma, a quanto pare, il tutto rischia di essere “vanificato”.

Una città splendida ma sporca farebbe desistere chiunque.

Perchè pagare un caro prezzo nonostante gli enormi sforzi?

E’ ciò che si chiedono e denunciano a gran voce i cittadini.

Molti invitano a segnalare il tutto alla Polizia, altri non accettano che il nostro Patrimonio dell’Unesco si riduca in discarica.

