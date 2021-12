Basilicata, quadro sempre più desolante: continua lo spopolamento! Ecco gli ultimi dati

“Continua a crescere in modo irrefrenabile lo spopolamento al Sud e in Basilicata.

I numeri dell’ultimo rapporto Svimez ci parlano di un Mezzogiorno alla che nel 2020 è arrivato a perdere fino a 141mila unità e in questa emorragia contribuisce più di tutte le regioni la Basilicata, con un calo del 10,2‰ e il Molise (-13,3‰).

Con il tasso di crescita tra i più bassi in Italia e il 12,7% di giovani che abbandonano prematuramente gli studi (12,7%) il quadro è desolante”.

È quanto afferma in una nota il segretario generale della Cgil Basilicata, Angelo Summa che prosegue:

“La denatalità e lo spopolamento sono la faccia più evidente dello scarso investimento nelle politiche del lavoro.

In assenza di lavoro e di lavoro di qualità, i giovani emigrano, lasciando la Basilicata in basso alle classifiche per sviluppo e innovazione. È una spirale senza fine contro la quale però oggi finalmente la Basilicata e il Mezzogiorno hanno gli strumenti necessari a invertire la rotta.

Mi riferisco al Piano del lavoro presentato da Cgil, Cisl e Uil al presidente della Regione Vito Bardi e alla straordinaria opportunità del Pnrr.

Senza scelte nette e un piano straordinario per l’occupazione al Sud, a partire dalle pubbliche amministrazioni, non potrà esserci futuro assisteremo ad una desertificazione inarrestabile.

Chi ricopre ruoli istituzionali, a partire dai parlamentari lucani, deve assumere la questione dell’occupazione quale priorità.

La politica deve occuparsi dei bisogni, analizzarne la condizione, leggere l’andamento economico e sociale di un territorio e affrontare battaglie politiche sul tema.

Non c’è futuro se i giovani sono fuori dal mondo del lavoro con l’unica prospettiva di contratti precari, pur avendo competenze e istruzione”.

Cosa ne pensate?a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)