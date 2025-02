La Basilicata piange Maria Santoro, “donna straordinaria, tenace e appassionata”. Il messaggio di cordoglio

Riceviamo e pubblichiamo il messaggio di cordoglio dell’ANPI provinciale Potenza e del Coordinamento Donne ANPI di Basilicata per la scomparsa di Maria Santoro:

“Il Comitato ANPI provinciale Potenza e il Coordinamento Donne ANPI di Basilicata trasmettono un abbraccio alla comunità di Ruvo del Monte e ai familiari di Maria Santoro, e condividono con tutti gli antifascisti lucani il ricordo di una donna straordinaria, tenace e appassionata, che nel corso della sua vita si è sempre adoperata per affermare sul nostro territorio i valori della Costituzione, a partire dai diritti delle donne.

Da dirigente politica, amministratrice, militante e attivista ha testimoniato con umiltà e concretezza il proprio impegno in difesa della libertà e della democrazia, per sostenere i diritti dei lavoratori e per l’affermazione della pace e della giustizia sociale.

Grazie Maria, il tuo esempio non andrà disperso”.

Ci stringiamo al dolore della famiglia per questa terribile perdita.