Irsina, al via questi lavori: “miglioreranno una viabilità che presentava enormi criticità”. Ecco le foto

Buone notizie per Irsina.

Il Sindaco, Nicola Massimo Morea, annuncia:

“Tantissime in questi mesi le interlocuzioni con la Provincia.

Oggi sono partiti i lavori lungo la Bretella, ad opera di Capbeton.

Non si tratta, come noto, di lavori che risolvono definitivamente il problema esistente ma migliorano una viabilità che presentava enormi criticità.

Per Irsina è la porta di ingresso e con la Provincia stiamo lavorando affinché questo ed altri problemi (marciapiedi del corso, strada per Verrutoli, palazzo Nugent) possano essere risolti in via definitiva”.

Ecco le foto.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)