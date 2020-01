“Infrastrutture materane inesistenti nella scheda infrastrutture regione Basilicata”. Questa la richiesta

La scheda dipartimentale delle Infrastrutture della Regione Basilicata crea malcontento all’interno dell’associazione “Strada Statale 7 Matera Ferrandina”, il cui presidente, Leonardo Bia, dopo la conferenza stampa di Lunedì del governatore regionale Vito Bardi, in un post pubblico dichiara:

“Infrastrutture materane inesistenti nella scheda infrastrutture regione Basilicata.

Nessuna integrazione e rettifica per le infrastrutture materane, invece nel piano operativo 2014/2020 LA SS7 Matera Ferrandina è inserita, il collegamento era già stato dichiarato opera strategica e di interesse nazionale dalla delibera Cipe n. 121 del 2001 e inserito tra gli investimenti previsti dalla delibera Cipe n. 130 del 2006; lo stesso collegamento mediano è stato inoltre inserito nel contratto di programma 2018-2020 siglato tra Anas S.p.A. e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Gentilissima Ass. Infrastrutture Reg. Basilicata Donatella Merra vorremmo conoscere il motivo per cui strade di priorità materane, come la stessa Ss7 (anzi mi correggo: nessuna Infrastruttura materana menzionata) che ha un progetto quasi esecutivo, non sono menzionate nella scheda dipartimento Infrastrutture Regione Basilicata”.