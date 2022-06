Incidente sulla Basentana: tir fuori controllo. Le foto

Come anticipato dalla nostra Redazione, i Vigili del fuoco del Comando di Potenza, alle 16:45 circa, sono intervenuti per un incidente stradale sulla SS407 Basentana al km 2+300 che ha interessato un mezzo pesante ed un’autovettura.

Il conducente del mezzo pesante stava transitando in direzione Potenza quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo invadendo la corsia opposta mentre transitava un’auto.

Nulla di grave per i passeggeri della vettura coinvolta.

Sul posto il 118 che ha soccorso i malcapitati ed ha proceduto al trasporto, presso l’Ospedale S. Carlo di Potenza, del conducente del mezzo pesante.

I Vigili del fuoco hanno dovuto mettere in sicurezza l’area per evitare l’insorgere di incendi a causa della notevole quantità di carburante versatosi sul manto stradale.

Durante le operazioni di soccorso la strada è stata chiusa in direzione Metaponto ed il traffico deviato.

I Vigili del fuoco sono intervenuti con un autopompa, un fuoristrada ed una autogru per un totale di 6 unità.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, la Polizia Stradale, l’ANAS ed il Soccorso Stradale.

Queste alcune foto.

