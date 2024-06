Ennesimo incidente nel materano,

Coinvolti due mezzi sulla Ferrandina- Salandra giovedì sera.

Dalle prime informazioni pare che un’auto, per evitare l’impatto con un altro mezzo, sia finita fuori strada.

Soccorsi gli occupanti del mezzo.

In tanti continuano a lamentare le condizioni in cui versa questa strada, che per molti “rappresenta un vero e proprio pericolo”.