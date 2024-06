Matera: “All’Ospedale Madonna delle Grazie un servizio ai massimi livelli”. La lettera di ringraziamento

L’ASM di Matera riceve e pubblica la mail di ringraziamento inviata da una donna recatasi all’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera, nel reparto di Senologia, per i consueti controlli di prevenzione contro il tumore al seno.

Nella mail la paziente ringrazia tutto il personale della Senologia per la professionalità nell’eseguire i controlli e per la gentilezza.

Un ringraziamento giunge anche dal Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera, Maurizio Friolo, per tutto il team del reparto che, ogni giorno, si prodiga per offrire un servizio ai massimi livelli, fondamentale per la prevenzione al femminile.

Ecco quanto scrive la paziente:

“Gentile direttore,

tengo a rappresentare tutta la mia gratitudine nei riguardi di tutto il personale del centro di senologia dell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, dove per il secondo anno mi sono recata per i controlli di routine.

Gentilezza si percepisce già con l’accettazione, grande professionalità e attenzione nell’eseguire i controlli radiografici e per ultimo certo non per importanza il mio più grande ringraziamento va alla dottoressa Paolicelli che con precisione, attenzione, ed empatia si rivolge ai pazienti.

Sono grata a tutti ma alla dottoressa rivolgo di cuore il più sentito grazie!

Spero che si possa continuare a servirsi di situazioni positive come questa da me descritta in generale negli ospedali ed in particolare presso l’ospedale di Matera.

Con gratitudine Maria”.