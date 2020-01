Incidente nel materano: auto in un canale!

Brutto incidente nel materano.

Erano da poco passate le ore 16:00 di questo pomeriggio quando, per cause ancora da definire, sulla strada provinciale 3 al Km 31 (direzione Matera) un uomo ha perso il controllo della sua Peugeot finendo in un canale dopo aver sfondato il guard-rail.

Sul posto l’intervento dei Vigili del Fuoco di Tinchi e dei Carabinieri Forestali di Montescaglioso.

L’uomo, dalle prime notizie un 70enne, è stato trasportato dai sanitari del 118 all’Ospedale di Matera.

Saranno i Carabinieri a definire la dinamica dell’accaduto.