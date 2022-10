Paura a Matera.

In via Rosselli, per cause ancora da accertare, due auto sono state coinvolte in un incidente stradale.

Sul posto immediato l’intervento della Polizia locale e dei Vigili del fuoco per i rilievi del caso e ripristinare la circolazione.

Raccomandiamo la massima prudenza.

Ecco una foto che mostra quanto accaduto.

