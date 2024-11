Inaugurata a Policoro l’area sportiva annessa al Fermi: “Offerta formativa più ampia per i nostri studenti”

Il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, insieme alla dirigente scolastica, Giovanna Tarantino, al consigliere regionale Piero Marrese, al sindaco di Policoro Enrico Bianco e al consigliere provinciale Giuseppe Maiuri, ha inaugurato stamane la nuova area destinata alla pratica sportiva dell’Iis Fermi di Policoro.

I lavori, appaltati dalla Provincia di Matera e finanziati dal PNRR – Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.3 – Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole per un importo complessivo di 677mila euro, hanno portato alla realizzazione di due campetti, uno per il calcio a 5, l’altro per volley e basket, e una pista che potrà essere utilizzata per il salto in lungo e il lancio del peso.

“Oggi – ha dichiarato Mancini – si corona un percorso con il contributo fondamentale dell’Ufficio Tecnico che voglio ringraziare unitamente alla dirigente scolastica per la collaborazione mostrata.

Questi impianti sportivi rappresentano l’opportuno completamento dell’offerta formativo-scolastica che la Provincia di Matera fornisce agli studenti, nella consapevolezza che tanto ancora c’è da fare ma anche che ogni piccolo passo serve a rendere la fase della crescita professionale ed umana dei nostri ragazzi più consona alle loro necessità”.

Piero Marrese, già Presidente della Provincia, ha sottolineato “il gioco di squadra che ha portato a trasformare un’area incolta in uno spazio bellissimo per praticare lo sport.

La Provincia ha provato a migliorare l’offerta formativa per i nostri ragazzi e ci è riuscita”.

La dirigente scolastica Giovanna Tarantino ha a sua volta dichiarato che:

“da oggi la nostra scuola è più bella ma anche più completa ed efficace. Grazie alla Provincia di Matera che ha reso possibile tutto questo”.