Matera: per i piccoli alunni di questa scuola un momento di gioco e di crescita con i Vigili del Fuoco! Le foto

Nell’ambito del Matera Film Festival, mercoledì 6 novembre, i bambini delle classi terze dell’Istituto Comprensivo Minozzi-Festa, accompagnati dalle docenti Porcari Tiziana, Reale Simona, Colantuono Lucrezia, Bianco Elvira, Bianchi Pina, Linguiti Maria, Carlucci Bruna, hanno vissuto una giornata speciale interamente dedicata alla prevenzione degli incendi e alla sicurezza.

Le attività, che rientrano nel curricolo di educazione civica, sono state arricchite dalla presenza della mascotte Grisù, il draghetto pompiere che sogna di diventare un vero vigile del fuoco.

La giornata è iniziata con l’incontro dei bambini con Grisù, il cui entusiasmo ha contagiato i piccoli partecipanti, già affascinati dal ruolo importante che rivestono i vigili del fuoco.

Dopo il saluto della mascotte, presso il cinema teatro Guerrieri, i bambini hanno assistito alla proiezione di tre episodi delle avventure di Grisù che hanno offerto spunti di riflessione approfonditi poi nelle attività successive.

Infine, ‘Pompieropoli’, in collaborazione con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Matera e l’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco, ha offerto dimostrazioni con cani addestrati al salvataggio di persone in caso di calamità, mostrando come questi preziosi compagni siano fondamentali per le operazioni di soccorso.

L’attività, che si è svolta in Piazza Vittorio Veneto, ha saputo unire apprendimento e divertimento, trasformando le informazioni importanti in un’esperienza piacevole e partecipativa.

“Grisù ci ha insegnato che anche se è piccolo, può essere un grande aiuto”, hanno suggerito i nostri piccoli alunni.

Questo messaggio di coraggio e responsabilità è stato l’essenza dell’attività, che ha puntato a rendere i più piccoli consapevoli del loro potenziale ruolo nel prendersi cura di sé stessi, degli altri e dell’ambiente.

La giornata si è conclusa con un grande applauso ai veri eroi in divisa: i vigili del fuoco, che con pazienza e simpatia hanno saputo spiegare concetti complessi ai bambini, lasciando loro un ricordo prezioso e una consapevolezza nuova:

“tutti possiamo essere come Grisù, basta imparare ad avere cura degli altri e della natura”.

Un momento di gioco, ma anche di crescita, che ha lasciato nei bambini un seme di responsabilità e attenzione verso la sicurezza, con Grisù come simbolo del loro impegno per un futuro più sicuro.

Queste alcune foto.