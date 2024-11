A Matera convegno sulle ultime novità in audiologia e foniatria: i dettagli

Si svolgerà sabato 9 novembre, a partire dalle ore 8, nell’auditorium dell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, il corso di aggiornamento dal titolo “Attualità in Audio-Vestibologia e Foniatria” organizzato dalla Società italiana di audiologia e foniatria, patrocinato dall’Azienda Sanitaria Locale di Matera.

scopo di questo incontro è quello di fornire informazioni relative alle ultime novità di questa branca medico specialistica in continua evoluzione.

In particolare, saranno presentate le “Living Guidelines” per il paziente ipoacusico e le linee guida per l’impianto cocleare sia nell’adulto che nel bambino. Inoltre, sarà illustrato l’approccio diagnostico e riabilitativo al deficit vestibolare bilaterale.

Sarà infine affrontato il tema della disfagia nel paziente anziano sia per gli aspetti relativi alla diagnosi che al trattamento.

Ad organizzare il l corso è Giacinto Asprella Libonati responsabile dell’Unità Operativa di Otorinolaringoiatria e chirurgia cervico-facciale dell’ospedale “Papa Giovanni Paolo II” di Policoro.