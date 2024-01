In visita ad Irsina il Principe Alberto II di Monaco? I dettagli

“A Roma, all’Ambasciata del Principato di Monaco, per l’assemblea dei Siti Storici Grimaldi”.

Così il Sindaco di Irsina, Nicola Massimo Morea, che fa sapere alla comunità:

“Tanti spunti per valorizzare la storia dei Comuni, diverse azioni per la promozione del territorio nel Principato (candidatura Unesco dei siti storici, collaborazione con As Monaco, Fondazione Albert II, concorso Master Olive Oil).

E poi, la probabilissima visita del Principe Alberto II di Monaco nella nostra Irsina, prevista per la primavera-estate 2024“.