In provincia di Matera bandiere a mezz’asta e un minuto di silenzio per ricordare Andrea, strappato alla vita troppo presto

Giornata di lutto cittadino oggi a Montalbano Jonico (MT).

A proclamarlo è stato il sindaco Piero Marrese, che, in segno di profondo cordoglio per la prematura e drammatica scomparsa del giovane montalbanese Andrea Recchia, deceduto tragicamente nei giorni scorsi nell’espletamento del suo lavoro, ha disposto l’esposizione delle bandiere a mezz’asta nella sede Comunale per la giornata di oggi in occasione del rito funebre.

Il Primo cittadino afferma:

“Ci stringiamo attorno alla famiglia di Andrea in questo momento così triste che ha lasciato sgomenta tutta la comunità montalbanese.

Il lutto cittadino è un segno di vicinanza e commossa partecipazione al dolore dei familiari in modo solenne e tangibile.

L’invito che rivolgo ai miei concittadini, è quello, nel rispetto dei protocolli anti Covid, di stringersi attorno alla famiglia attraverso un pensiero o una intenzione per il giovane Andrea e l’osservazione di un minuto di silenzio in occasione delle esequie.

Oggi più che mai la sicurezza sui luoghi di lavoro rappresenta una priorità, l’aumento delle morti bianche è sempre più dilagante in tutto il paese e tutti dobbiamo impegnarci all’unisono per trovare soluzioni efficaci in grado di prevenire questo triste fenomeno e garantire la sicurezza dei lavoratori”.

Ci stringiamo alla famiglia per questa terribile perdita.

