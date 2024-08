In oltre 20 istituti scolastici di Matera e provincia riduzione dei consumi: ecco il provvedimento

Manutenzione ordinaria e straordinaria su impianti termici, elettrici e di climatizzazione relativi agli immobili di proprietà della Provincia di Matera, con un servizio di energy management per 22 istituti scolastici e investimenti per circa 2 milioni e 200mila euro finalizzati alla riduzione dei consumi.

Con determinazione 252-2024 del dirigente dell’Area Tecnica, Pasquale Morisco, la Provincia di Matera ha aderito alla convenzione Consip della durata di nove anni per il “Servizio Integrato Energia e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, edizione 4 (SIE4), lotto 14) affidandola alla GETEC Italia SpA: l’affidamento consentirà un risparmio sui costi dell’energia di circa 200mila euro già in partenza, con la prospettiva di un aumento trattandosi di un rapporto novennale comprendente anche investimenti.

Ha spiegato il Presidente facente funzioni, Emanuele Pilato:

“Si tratta di un provvedimento strategico e di grande importanza che consentirà di ottenere risparmi e investimenti su alcuni immobili di proprietà dell’Ente, ma anche di affidare tutta la gestione della manutenzione di impianti come quelli di climatizzazione, elettrici e termici alla ditta che ha vinto l’appalto liberando l’Ente da questa incombenza.

Il tutto, anche nell’ottica di un adeguamento nella gestione delle strutture.

Ringrazio l’Ufficio Tecnico per la collaborazione e l’attenzione prestate anche in questa occasione”.

Pilato ha inoltre reso noto che è prevista “l’attivazione di un servizio di pronto intervento con un numero verde dedicato, attivo sette giorni alla settimana 24 ore su 24”.