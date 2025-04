In cammino verso il Giubileo: a Pisticci tappa presso questo santuario storico. Il programma

Sabato 3 maggio Pisticci ospiterà la ventiduesima tappa di “In cammino – Abbazie d’Europa”, un’iniziativa che rientra nel percorso verso il Giubileo del 2025.

L’evento avrà come meta l’Abbazia Santa Maria La Sanità del Casale, un santuario storico e significativo per la comunità, già punto di riferimento per il Giubileo del 2000.

“In cammino” è un itinerario dello spirito, della cultura, dell’arte e dell’economia sostenibile; è un viaggio attraverso le più importanti Abbazie d’Europa in preparazione del Giubileo del 2025, durante il quale queste Abbazie, tra cui l’Abbazia del Casale di Pisticci, si fanno teatro di cultura, arricchimento comune e luogo di pensiero, rivitalizzato anche attraverso performance artistiche.

Dopo la visita guidata al Santuario, alle 10.00 si terrà il convegno “Coltivare il grano, nutrire la comunità”, presieduto da Livia Pomodoro – titolare della Cattedra Unesco “Food Systems for Sustainable Development and Social Inclusion” presso l’Università Statale di Milano – e moderato da Claudio Serafini, Direttore di Organic Cities Network Europe.

Saluti istituzionali di:

Domenico Albano, Sindaco di Pisticci;

Viviana Verri, Consigliere dell’Ufficio di Presidenza Regione Basilicata;

Gerardo La Rocca, Presidente ANCI Basilicata;

Beniamino Laurenza, Presidente Pro Loco Pisticci;

Grazia Panetta, Capo Gruppo FAI Pisticci e Valle dei Calanchi.

Partecipano al convegno:

Cosimo Latronico, Assessore alla Sanità (ex Ambiente, Territorio ed Energia) Regione Basilicata;

Tommaso Muliero, produttore di grano, pasta e prodotti da forno biologici “Sapori di Villa Paradiso”;

Alessandro Quinto, Presidente della Cooperativa Agricola Agorà.

Alle 12.00, la tavola rotonda: “Simbolismo e ruolo del grano nella storia lucana” a cura della giornalista Isabella Romano, Vicecaporedattrice del TG1 e conduttrice televisiva.

Coordina il dibattito Antonio Bettanini, Direttore di In cammino – Abbazie d’Europa.

Intervengono:

Don Gianluca Bellusci, Presbitero diocesano e Docente presso l’Istituto Teologico della Basilicata;

il prof. Dino D’Angella, storico;

Don Antonio Di Leo, parroco – rettore della Parrocchia Santuario “Cristo Re – Madonna del Casale, Massimo Cifarelli, referente per il Consorzio Panificatori di Matera.

Nel pomeriggio, alle 15.00, nella Chiesa dell’Abbazia, la rappresentazione artistica “Da nobis panem” eseguita dalla Sand Art di Anna Maria Pagliei e diretta da Mirella Troiano, con letture di Giulia Iannuzziello e accompagnamento musicale di Mariano Pastore (clarinetto) e Carmine Milano (chitarra).

Attraverso la proiezione sullo schermo di figure di sabbia composte e ricomposte in tempo reale, si svolge il racconto del grano.

Ha detto il sindaco, Domenico Albano:

“È davvero un momento speciale per la nostra comunità poter ospitare un evento così importante, che unisce spiritualità, cultura e sostenibilità.

Pisticci si conferma, ancora una volta, luogo di incontro e di crescita”.

“In cammino” è tra gli eventi selezionati da S.E.R. Mons. Rino Fisichella per il Giubileo 2025, il cui motto è Pellegrini di Speranza.

Di seguito le locandine con i dettagli.