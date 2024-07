In arrivo 500 euro con la “Carta dedicata a te”. Ecco i dettagli

Nel calendario dei lavori per l’assegnazione della Carta dedicata a te 2024 la prima data importante è il prossimo 24 luglio: è questa, infatti, come riporta leggo:

“la scadenza che l’INPS deve rispettare per mettere a disposizione dei Comuni la lista delle famiglie potenziali beneficiarie sulla base dei requisiti e della scala di priorità.

Si tratta di un primo e importante step, poi però gli enti territoriali dovranno confermare le graduatorie e a procedere con le assegnazioni delle prepagate da 500 euro per l’acquisto di beni alimentari, benzina e trasporti.

Regole e tabella di marcia definite dal decreto attuativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 giugno scorso sono state illustrate nel dettaglio anche dall’INPS.

La Carta dedicata a te è la misura che prevede 500 euro in una sola tranche annuale per le famiglie con un Isee fino a 15mila euro annui che non abbiano già sussidi alla data di entrata in vigore della norma (4 giugno 2024) come l’Adi o la Carta acquisti ma non siano neanche fruitori di Naspi-Discoll o cassa integrazione.

Il beneficio potrà essere fruito al massimo da 1,3 milioni di nuclei.

Consiste in un contributo economico per nucleo familiare di importo complessivo pari a 500 euro, erogato attraverso carte elettroniche di pagamento, prepagate e ricaricabili, messe a disposizione da Poste Italiane S.p.A. per il tramite della società controllata Postepay.

Le carte, assegnabili in numero complessivo pari a 1.330.000, vengono consegnate agli aventi diritto presso gli uffici postali abilitati al servizio, sono nominative e rese operative con l’accredito del contributo erogato a partire dal mese di settembre 2024.

Il primo pagamento deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2024, pena la decadenza dal beneficio.

Le somme, inoltre, devono essere interamente utilizzate entro e non oltre il 28 febbraio 2025.

Il contributo è destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica, e all’acquisto di carburanti, nonché, in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale.

L’iter di assegnazione L’Inps entro il 24 luglio 2024, mette a disposizione dei singoli Comuni, attraverso un apposito applicativo web, unitamente alle relative istruzioni operative, le liste di beneficiari in possesso dei requisiti previsti individuando i nuclei familiari residenti in ciascun Comune.

Il primo criterio di priorità è riferito all’età dei minori e alle famiglie con almeno 3 componenti (nuclei familiari composti da non meno di tre componenti di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2010, la priorità è data ai nuclei con indicatore Isee più basso).

I Comuni, entro venti giorni dalla pubblicazione degli elenchi sull’applicativo web dedicato consolidano gli elenchi dopo avere verificato la residenza e le eventuali incompatibilità con altre misure locali percepite dai nuclei.

A quel punto l’Inps rende definitivi tali elenchi entro dieci giorni dal termine del caricamento dei dati sulla piattaforma informatica e li trasmette in via telematica a Poste Italiane Spa ai fini della messa a disposizione delle carte, per il tramite della società controllata Postepay.

Successivamente l’Inps, ricevuti gli esiti di rendicontazione da Poste Italiane Spa, fornisce ai Comuni il numero identificativo delle carte da includere nelle comunicazioni che gli stessi Comuni dovranno inviare ai beneficiari per informarli dell’avvenuta assegnazione del contributo e delle modalità di ritiro delle carte presso gli uffici postali.

Ciascun Comune pubblicherà in evidenza sul proprio sito internet l’elenco dei beneficiari della carta riferito al territorio di competenza.

I rapporti con i beneficiari della misura sono gestiti dai Comuni e da Poste Italiane.

Ecco cosa si può comprare:

• carni suine, bovine, avicole, ovine, caprine, cunicole

• pescato fresco • latte e suoi derivati

• uova

• oli d’oliva e di semi

• prodotti della panetteria (sia ordinaria che fine), della pasticceria e della biscotteria

• paste alimentari

• riso, orzo, farro, avena, malto, mais e qualunque altro cereale

• farine di cereali • ortaggi freschi, lavorati

• pomodori pelati e conserve di pomodori

• legumi

• semi e frutti oleosi

• frutta di qualunque tipologia

• alimenti per bambini e per la prima infanzia (incluso latte di formula)

• lieviti naturali

• miele naturale

• zuccheri

• cacao in polvere

• cioccolato

• acque minerali

• aceto di vino

• caffè, tè, camomilla.

Non si possono acquistare con la Carta “Dedicata a te” alcolici, farmaci e alcuni prodotti come aceto balsamico e marmellata.

Dove si può usare Puoi utilizzare la Carta nei supermercati e nei negozi alimentari abilitati al circuito Mastercard e che possiedono i requisiti previsti dal Ministero.​

Sono, comunque, supermercati che hanno stipulato una convezione con Il Ministero. Si trovano qui”.