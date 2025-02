“Importanti risorse per fronteggiare il caro bollette”: queste le ultime notizie

“Dal governo Meloni, arriva puntuale, attraverso il via libera nel Consiglio dei ministri del provvedimento che stanzia importanti risorse per fronteggiare il caro bollette, un’ennesima dimostrazione su quali sono le priorità: ossia le famiglie, ed in particolare quelle più deboli, e le imprese, che producono economia ed occupazione”.

È quanto fa sapere il deputato di Fratelli d’Italia, Aldo Mattia.

Conclude Mattia:

“Per l’ennesima volta sono state smentite le cassandre dell’opposizione e il governo ha confermo di mantenere fede agli impegni assunti in campagna elettorale.

Un rapporto di fiducia, quello tra elettori e governo che si rafforza sempre più, e che premia l’impegno della premier Meloni e dei suoi ministri”.