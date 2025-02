Carnevale di Montescaglioso: rinviato questo evento

A seguito delle condizioni atmosferiche avverse l’evento in programma per domenica 2 marzo previsto per il Carnevale di Montescaglioso è stato totalmente rinviato a sabato 8 Marzo.

A seguire i dettagli delle prossime giornate interessate.

Sabato 1 Marzo

ORE 18:00

In Via Santa Lucia, ci sarà l’anticipazione della festa con artisti di strada che prepareranno il pubblico all’arrivo dei carri.

ORE 18:30

La sfilata dei carri allegorici prenderà avvio, offrendo un altro momento di stupore e divertimento.

ORE 21:00

In Viale Kennedy, all’incrocio di Via Aldo Moro, DJ set con l’ospite speciale Albertino.

Lunedì 3 Marzo

ORE 19:00

La tradizione sarà protagonista con il Corteo Nuziale de’ “U Zit E A Zit” in Viale Giovanni XXIII c/o Auditorium, accompagnato dal corteo nuziale baby organizzato dall’Associazione “Mani in Pasta” APS.

ORE 21:00

In Viale Kennedy, c/o campo sportivo, si terrà la cerimonia del matrimonio civile e il festeggiamento con il “cumblumend”.

ORE 21:00

La serata si concluderà con il concerto finale della “POWER DRUM BAND”.

Martedì 4 Marzo

ORE 06:00

Le celebrazioni si apriranno con la sfilata del “Carnevalone”, a cura della Pro Loco “G. Matarazzo” e gruppi spontanei.

ORE 12:00

In Piazza Roma, si svolgerà il raduno dei gruppi del Carnevalone, che darà vita a colorate scampanate finali.

ORE 18:00

Un’imperdibile animazione con spettacoli di fuoco e acrobazie attenderà il pubblico in Viale Kennedy, all’incrocio di Via Aldo Moro.

ORE 19:30

La sfilata dei carri allegorici riprenderà.

ORE 21:00

In Piazza Roma, si esibirà il gruppo “90 and Pass” per poi proseguire con le performer Regina, Sandro Bit e Dj Over.

Sabato 8 Marzo

10:30 – In via Santa Lucia Parata con Euroband “La Murgia” Street Band di Altamura e le Majorettes della Murgia di Gravina in Puglia

12:30 – Animazione con il “Brazilian Carnival Show” in Piazza Roma.

16:00 – Spettacolo di artisti di strada esfilata di carri allegorici 18:00 in Viale Kennedy, all’incrocio con via Aldo Moro – Mascotte Disney accompagneranno le Maschere Baby al palco per la finale del concorso “Maschera Baby”.

20:00 – Concerto con “Di Set” e la partecipazione della guest star Fabio Rovazzi, seguito dalla premiazione dei carri allegorici.

Ecco i dettagli.