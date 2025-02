Pedopornografia in Basilicata: 100 perquisizioni e 34 arresti in una maxi operazione nazionale. I dettagli

Anche la Basilicata è stata coinvolta nella maxi operazione contro la pedopornografia online, coordinata dalla Procura della Repubblica di Catania e condotta dalla Polizia Postale su scala nazionale.

In totale sono stati eseguiti 34 arresti e oltre 100 perquisizioni in 56 città italiane, tra cui il capoluogo potentino.

L’indagine, una delle più imponenti mai realizzate in Italia in questo settore, ha visto l’impiego di 500 operatori della Polizia, che hanno smantellato una rete di utenti dediti allo scambio di materiale pedopornografico attraverso piattaforme di messaggistica crittografata e archiviazione in cloud.

Gli indagati, tutti di sesso maschile e di età compresa tra 21 e 59 anni, sono accusati di sfruttamento sessuale di minori online.

Le indagini sotto copertura hanno permesso di scoprire gruppi organizzati che condividevano contenuti gravissimi, tra cui abusi su bambini in età infantile e pratiche di zooerastia con vittime minori.

Tra gli arrestati vi sono soggetti già noti alle forze dell’ordine per reati simili, mentre due di loro sono stati trovati in possesso non solo di materiale scaricato, ma anche di immagini e video autoprodotti, nei quali abusavano direttamente di minori.

Le vittime di questi due soggetti sono già state identificate.

L’operazione, condotta dal Centro operativo per la sicurezza cibernetica di Catania, con il supporto del Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia online, ha toccato Siracusa con una serie di perquisizioni e sequestri di dispositivi informatici.

Le città interessate dalle perquisizioni e dai sequestri sono: