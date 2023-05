Imma Tataranni 3, riprese finite a Matera: scoppierà la passione tra Imma e Calogiuri? Ecco le ultime anticipazioni

Sono terminate le riprese a Matera della terza stagione della serie tv di Rai1.

La fiction ispirata ai romanzi di Mariolina Venezia, con protagonista Vanessa Scalera, ha conquistato il pubblico a casa che dal 2019 (anno del suo esordio in tv) la premia con gli ascolti.

Anche le repliche della seconda stagione, attualmente in onda il martedì sera su Rai1, continuano ad essere seguitissime, tanto da incollare al teleschermo una media di 3 milioni di spettatori.

Come riporta lanostratv sono “terminate le riprese delle otto nuove puntate della prossima stagione.

Ora la fiction è pronta per tornare nel prime time di Rai1.

Stando a quanto riportato da TvBlog la messa in onda è prevista per il prossimo autunno, anche se la data certa non è stata ancora fissata.

Non si sa inoltre se i vertici Rai decideranno di dividere gli episodi e interrompere a metà la terza stagione, come accaduto per la seconda.

Colpo di scena nella 3^ stagione della fiction di Rai1: scoppierà la passione tra Imma e Calogiuri

Mentre su Rai1 stanno andando in onda le repliche della seconda stagione che termineranno il 23 maggio, le anticipazioni di Imma Tataranni 3 svelano che ci sarà più di un colpo di scena in arrivo.

Il sostituto procuratore di Matera e Calogiuri finiranno infatti per consumare.

Dopo due stagioni di sguardi, tira e molla e sogni ad occhi aperti, finalmente la passione scoppierà.

A rivelarlo è stata proprio Vanessa Scalera che ha ammesso di recente:

‘Una scappatella in un matrimonio solido come quello tra Pietro e Imma ci può stare’.

A quanto pare però il personaggio interpretato da Massimiliano Gallo farà di tutto per riconquistare la moglie e superare la crisi.

Deciderà anche di rimettersi in forma e al suo fianco avrà una personal trainer d’eccezione: Sara Drago.

Imma Tataranni 3, Gianni Morandi entra nel cast: quale sarà il suo ruolo

Oltre al triangolo sentimentale formato dalla protagonista con Ippazio Calogiuri e Pietro De Ruggeri, al centro della nuova stagione della serie tv ci saranno anche i crimini che avranno come scenario la città di Matera.

In uno degli episodi in un omicidio verrà immischiato anche Gianni Morandi, che interpreterà se stesso.

Il cantante che di recente ha lanciato uno spoiler su quello che avverrà nella puntata della terza stagione di cui sarà protagonista, aiuterà Vanessa Scalera a trovare il colpevole.

Il sostituto procuratore però farà molta fatica a essere obiettiva per via dell’ammirazione che prova per l’artista”.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)