“Il punto sanità di piazza Firenze a Matera non può e non deve essere motivo di foto e falsi sorridi”: questa la denuncia del Consigliere regionale PD

“Apprendo dalla stampa che venerdì 19 gennaio, alle ore 11, il Commissario straordinario dell’Azienda sanitaria locale di Matera, Maurizio Friolo, inaugurerà la riapertura dello sportello CUP (Centro unico prenotazioni) del Punto sanità in Piazza Firenze a Matera e che a tale evento saranno presenti l’Assessore regionale alla Salute e politiche della persona, Francesco Fanelli e il sindaco di Matera, Domenico Bennardi”.

E’ quanto dichiara il Consigliere regionale del PD Roberto Cifarelli che prosegue:

“Non si comprende cosa ci sia da inaugurare, dal momento che viene riaperto un Punto Sanità chiuso da marzo 2020 di cui non si comprendono ancora le ragioni di tanto ritardo per una semplice riapertura.

Tuttavia, chiedo all’assessore regionale Francesco Fanelli di evitare marchette elettorali di questa natura così come chiedo al nuovo direttore dell’ASM di Matera di mantenere il profilo sobrio finora dimostrato.

Il punto sanità di piazza Firenze a Matera non può e non deve essere motivo di foto e falsi sorrisi dell’Assessore regionale alla Salute che insieme al Presidente Bardi e all’ex direttrice Pulvirenti sono i veri responsabili della diminuzione dei servizi sanitari in Provincia di Matera, costringendo all’emigrazione sanitaria tantissimi cittadini e creato buchi finanziari ancora da ripianare”.