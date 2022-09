Il Presidente Bardi a Muro Lucano per omaggiare San Gerardo Maiella, Santo del popolo e Patrono della Basilicata. Ecco le foto

Il Presidente Bardi, ieri sera, si è recato a Muro Lucano per omaggiare San Gerardo Majella, Santo del popolo e Patrono della Basilicata.

Al termine delle celebrazioni ha detto:

“Voglio condividere pubblicamente la grande emozione, unita all’orgoglio di rappresentare a livello istituzionale l’unità, la bellezza, i valori millenari della tradizione civile e religiosa della nostra amata Basilicata, che ho vissuto ieri, nella Cattedrale di Muro Lucano, ricevendo in dono dal sindaco Giovanni Setaro, l’anello di San Gerardo Maiella, simbolo dell’alleanza del popolo lucano.

Sono felice di aver ricevuto questo prezioso e simbolico dono, benedetto dall’arcivescovo metropolita della Diocesi di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo, monsignor Salvatore Ligorio, insieme ai Sindaci della Basilicata, che ringrazio per il loro impareggiabile sacrificio e impegno quotidiano, pur tra mille difficoltà, amplificate negli ultimi anni dall’emergenza sanitaria, dal conflitto in corso in Ucraina e dalla crisi energetica e socio economica internazionale.

I sindaci- insieme alla Regione – garantiscono ai cittadini lucani i servizi essenziali e l’indispensabile rapporto diretto con le istituzioni.

Ringrazio il sindaco di Muro Lucano, Giovanni Setaro per l’invito e il dono ricevuto simbolo e segno di unità di tutte le comunità di Basilicata in un comune cammino di pace e progresso”.

