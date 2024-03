Il Prefetto di Matera riceve l’Ambasciatore del Vietnam in Italia: ecco l’incontro

Nel pomeriggio odierno il Prefetto di Matera ha ricevuto in Prefettura l’Ambasciatore del Vietnam in Italia, S.E. Duong Hai Hung, accompagnato dal primo segretario, Nguyen Thu Ha, e dal Secondo segretario e interprete italiano/Vietnamita, Nguyen Chi Trung.

L’incontro si è svolto in un clima di grande cordialità e ha rappresentato un significativo momento per trattare importanti e attuali tematiche di carattere internazionale, economico, turistico, nel solco degli ottimi rapporti e delle consolidate relazioni da sempre esistenti tra i due Paesi.

In particolare, sono state approfondite le opportunità per le imprese italiane in ambito commerciale, con un focus specifico sulle potenzialità di sviluppo di sinergie in ambito culturale tese a valorizzare su scala internazionale le peculiarità del territorio materano.

L’Ambasciatore ha ringraziato il Prefetto per l’accoglienza ricevuta, con l’auspicio che non mancheranno ulteriori occasioni di incontro e di collaborazione istituzionale per rinsaldare ulteriormente i legami socio-culturali e i rapporti economico-commerciali con l’Italia e con questa Provincia.