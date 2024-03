Matera, sospensione attività Centro Geriatrico: “massima solidarietà ai lavoratori e agli utenti”. I dettagli

“Esprimo la massima solidarietà ai lavoratori e alle lavoratrici nonché agli utenti che hanno visto sospendere l’attività del Centro Geriatrico di Matera con l’avvio della procedura di mobilità per tutti i rapporti lavorativi in essere”.

E’ quanto dichiara il Consigliere regionale del PD Roberto Cifarelli che prosegue:

“Purtroppo sia l’azienda che i lavoratori e gli utenti sono vittime delle scelte sbagliate da parte dell’ex Direttore Generale dell’ASM di Matera Sabrina Pulvirenti che sulla RSA “Centro Geriatrico di Matera”, nonostante tutti i nostri richiami, ha voluto procedere senza la stretta osservanza delle procedure di legge.

Ed ora i suoi errori si riverberano direttamente sugli utenti e sui lavoratori della struttura.

All’Autorità della concorrenza, impedisce ora di concludere il procedimento avviato e la sottoscrizione del contratto tra RSA e ASM di Matera.

Le scorciatoie politiche sono sempre sinonimo di scarsa trasparenza che, come in questo caso, ledono il principio dell’equa concorrenza tra le strutture sul territorio.

Se ci avessero ascoltato, probabilmente oggi avremmo un contratto firmato non solo per la struttura in questione ma per tutte quelle operanti nella città di Matera.

Siamo vicini ai diritti dei lavoratori ed a quelli dei cittadini/utenti, e per questo continueremo a seguire la vicenda auspicando serietà, correttezza, trasparenza e legalità da parte dell’Asm di Matera, conclude Roberto Cifarelli”.