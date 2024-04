Il ministro Fitto a Matera a sostegno della candidatura del presidente Bardi. I dettagli

“La presenza del ministro Raffaele Fitto in Basilicata, a sostegno della candidatura del presidente Bardi e di un centrodestra unito e coeso, è l’ennesima dimostrazione di attenzione nei confronti della Basilicata.

Al ministro Fitto ho espresso pubblicamente il grazie del partito per l’impegno quotidiano in Italia e in Europa nel portare avanti progetti importanti per lo sviluppo del Paese”.

Lo ha detto il deputato Aldo Mattia, intervenendo a Matera ad un’iniziativa elettorale di Fratelli d’Italia in vista delle Regionali lucane del 21 e del 22 aprile, alla presenza del ministro degli Affari Europei, della Coesione, del Sud e del Pnrr, Raffaele Fitto.

Ha evidenziato Mattia:

“Il DL Sud che ha introdotto, come mai fatto prima, una serie di misure dirette a creare, nelle aree del Mezzogiorno d’Italia, le migliori condizioni per la crescita e lo sviluppo del tessuto economico, i fondi del Pnrr, che in maniera puntuale vengono trasferiti all’Italia, e la costituzione di tutto il Mezzogiorno quale Zona Economica Speciale sono la dimostrazione delle azioni concrete portate avanti dal Governo Meloni a favore del Mezzogiorno e della Basilicata” .