Il mare di Metaponto e Policoro sempre più al top: Festa della Bandiera blu per le bellissime spiagge! I dettagli

Le spiagge di Metaponto (MT) e Policoro (MT) sono bandiera blu!

Come anticipato, la Foundation for Environmental Education (FEE) ha assegnato la Bandiera Blu 2020 a cinque località lucane, riconoscendone le qualità naturalistiche e ambientali e valutandone positivamente i servizi offerti.

Così l’amministrazione comunale di Bernalda:

“Venerdì 31 Luglio, dalle ore 20:00, sul lungomare di Metaponto, si svolgerà la Festa della Bandiera blu 2020.

La serata sarà incentrata sul tema della sostenibilità ambientale, con vari e qualificati interventi.

Presente anche l’Arcivescovo S.E. Rev.ma Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, che celebrerà l’Eucarestia alle ore 19:00 presso la chiesetta del lido per la “giornata diocesana del mare 2020″.

La festa sarà allietata dell’Euroband di Altamura, che girerà per le vie del lido, e dagli artisti di strada dell’associazione Il Centiforme.

Metaponto è Bandiera Blu 2020!

Per il terzo anno consecutivo si certifica la crescita del nostro territorio, del suo mare e delle buone pratiche ambientali, in primo luogo la qualità delle acque e le percentuali di raccolta differenziata che, grazie all’impegno di cittadini ed operatori ecologici, si attesta su una media del 73% per Metaponto e Bernalda.

La Bandiera Blu 2020 è un raggio di sole che squarcia le nubi dell’incertezza create dall’emergenza coronavirus, un traguardo che deve essere vissuto e sentito da tutti i cittadini.

La cerimonia ufficiale è appena terminata con la consegna virtuale all’amministrazione comunale e a tutta la cittadinanza ed è stata trasmessa in diretta Facebook.

Grazie a tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo importante traguardo”.

Anche il Comune di Policoro celebrerà assieme ai cittadini il prestigioso riconoscimento.

Così il Sindaco Enrico Mascia:

“Questa sera CERIMONIA BANDIERA BLU sul lungomare, non mancate!”.

Di seguito le locandine con i dettagli.

