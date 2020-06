Bandiera Blu per il Mare di Metaponto: “Un traguardo che deve essere vissuto da tutti i cittadini”. Ecco l’iniziativa

Per il terzo anno consecutivo Metaponto è bandiera blu.

Oggi, Martedì 30 Giugno, alle ore 19:00, nell’Auditorium comunale, l’Amministrazione incontrerà la cittadinanza e gli operatori turistici per presentare il prestigioso riconoscimento ottenuto anche per l’anno 2020.

Come anticipato, la Foundation for Environmental Education (FEE) ha assegnato la Bandiera Blu 2020 alle spiagge di cinque località lucane, riconoscendone le qualità naturalistiche e ambientali e valutandone positivamente i servizi offerti.

Tra queste, per la provincia di Matera, figura Bernalda (Lido di Metaponto).

Così l’amministrazione comunale salutava la notizia:

“Metaponto è Bandiera Blu 2020!

Per il terzo anno consecutivo si certifica la crescita del nostro territorio, del suo mare e delle buone pratiche ambientali, in primo luogo la qualità delle acque e le percentuali di raccolta differenziata che, grazie all’impegno di cittadini ed operatori ecologici, si attesta su una media del 73% per Metaponto e Bernalda.

La Bandiera Blu 2020 è un raggio di sole che squarcia le nubi dell’incertezza create dall’emergenza coronavirus, un traguardo che deve essere vissuto e sentito da tutti i cittadini.

La cerimonia ufficiale è appena terminata con la consegna virtuale all’amministrazione comunale e a tutta la cittadinanza ed è stata trasmessa in diretta Facebook.

Grazie a tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo importante traguardo”.

