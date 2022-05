Il mare della Basilicata sempre più al top: Bandiera Blu per le nostre bellissime spiagge!

Come ogni anno, la Foundation for Environmental Education (FEE) ha rilasciato la lista delle spiagge Bandiera Blu per il 2022, ovvero delle spiagge e dei mari che si distinguono per eccellenza ambientale e cura dell’arredo urbano e marino.

Per la 36esima edizione hanno ottenuto il premio 210 località rivierasche (per complessive 427 spiagge) e 82 approdi turistici.

La Liguria è la regione con più Bandiere, ben 32, seguono con 18:

la Campania;

la Toscana;

la Puglia.

Per la Basilicata 5 le località che hanno raggiunto riconfermato tale riconoscimento.

Si tratta di:

Maratea;

Bernalda;

Pisticci;

Policoro;

Nova Siri.

I criteri di attribuzione della Bandiera Blu.

Educazione ambientale e informazione: ad esempio, devono essere affisse informazioni sulla qualità delle acque, sugli ecosistemi locali, un codice di condotta;

Qualità delle acque: ad esempio, la spiaggia deve rispettare pienamente i requisiti di campionamento e di analisi delle acque di balneazione, deve essere conforme alle direttive sul trattamento delle acque reflue;

Gestione ambientale: ad esempio, la spiaggia deve essere pulita, devono esserci cestini per la differenziata, servizi igienici e spogliatoi;

Servizi e sicurezza: ad esempio, deve esserci un numero adeguato di guardaspiaggia, equipaggiamento per il primo soccorso.

