Grande opportunità per Matera: ufficializzata la nomina del Commissario ZES Jonica! Le parole del Sindaco

Via libera alla ZES Jonica, una grande opportunità per il sud, per la Basilicata, la Puglia e le città come Matera.

Con la “bollinatura” da parte della Corte dei Conti della nomina della Commissaria Floriana Gallucci è stata infatti ufficializzato questo importante ruolo, dopo ben cinque mesi di attesa che hanno alimentato nei territori, tra le aziende ma anche tra i Sindaci notevole aspettativa.

Il Sindaco Bennardi dichiara:

“Aspettavamo da tempo questo passaggio che speriamo possa offrire piena operatività alla ZES, uno strumento fondamentale per attrarre investimenti e intraprendere un percorso di collaborazione con il Commissario Gallucci, alla quale in una interlocuzione informale ho espresso i miei più sinceri auguri di buon lavoro e nel ribadire la piena collaborazione ho offerto la disponibilità a supportare la Zes dal punto di vista logistico-organizzativo aprendo alla fruizione degli uffici comunali di Via Moro, rimandando la definizione di un eventuale accordo in successivi incontri da programmare.

La disponibilità di un ufficio in Via Moro anche in modo occasionale potrà essere utile per un confronto proficuo con l’amministrazione comunale di Matera e con tutto il territorio circostante”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)