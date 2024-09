Il Comune di Policoro accoglie la donazione di Giuseppe Satriano: ecco di cosa si tratta

Alcune settimane fa, il Sindaco di Policoro Enrico Bianco, insieme al consigliere comunale Carlo Ruben Stigliano, hanno ricevuto nella Casa Comunale Giuseppe Satriano, figura storica nell’organizzazione di eventi sportivi nella nostra comunità ed in tutto il Metapontino.

Il motivo della visita speciale è stato l’accoglimento da parte del Comune della donazione del signor Satriano dei marchi a lui registrati di “Giochi in Magna Grecia” e “Giochi della Magna Grecia” che ora, con la delibera di Giunta n.146 passano sotto la gestione dell’Ente che ha già delegato la Consulta comunale dello Sport, Cultura e Scuola di occuparsi dell’intero format e garantire la continuità delle manifestazioni sportive.

“La scelta di individuare la Consulta come contenitore naturale dell’evento sportivo è d’obbligo perché sintesi perfetta dei valori fondanti quali la Cultura, la Scuola e lo Sport – commentano gli amministratori policoresi – Inoltre i Giochi saranno un’ulteriore tassello della ormai consolidata prassi di destagionalizzazione, intrapresa nel nostro Comune”.

Per l’Amministrazione i referenti che si occuperanno di seguire nel dettaglio questo progetto saranno i consiglieri Marianna Bitonte e Angela D’Onofrio.

I Giochi, punto di riferimento per intere generazioni di sportivi di diverse regioni e meta incontro di più discipline sportive, per anni hanno rappresentato nel Metapontino l’appuntamento ideale per crescere nell’ambito scolastico all’insegna dei più leali principi della competitività, della partecipazione e del divertimento.