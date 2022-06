Il Comune di Matera aggiunge un altro tassello importante per il contrasto alla violenza contro le donne e i loro bambini. I dettagli

Buone notizie per Matera.

Il Sindaco, Domenico Bennardi e l’assessore alla cultura, Tiziana D’Oppido annuncino:

“Abbiamo vinto il bando CERV-2021-DAPHNE della Commissione Europea col progetto “Reama Reloaded” a cui il Comune di Matera ha partecipato come partner istituzionale della fondazione Pangea Onlus, su impulso e iniziativa dell’Assessorato alle Politiche di Genere.

I fondi comunitari verranno destinati alla realizzazione di un Polo dell’imprenditoria femminile, uno spazio in cui le donne vittime di violenza potranno rafforzare le loro capacità lavorative, connettersi col settore imprenditoriale e sviluppare attività e talenti come mezzo per riguadagnare la loro indipendenza e uscire dal ciclo della violenza.

Il progetto punta inoltre a sviluppare le competenze di operatrici specializzate che possano raggiungere zone remote del territorio di Matera, prevenire istanze di violenza domestica e rispondere alle necessità delle vittime attraverso nuovi approcci tecnologici in linea con le raccomandazioni europee, che tengano in considerazione le potenziali restrizioni di movimento nella richiesta di aiuto.

Dopo il Centro Antiviolenza, lo Sportello d’Ascolto e la Casa Rifugio, il Comune di Matera aggiunge così un altro tassello importante ai servizi offerti alla comunità nel campo delle strategie di prevenzione e di contrasto alla violenza contro le donne e i loro bambini”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)