Il Comandante dei Carabinieri Forestali in visita al Nucleo Carabinieri Tutela Biodiversità di Metaponto. I dettagli dell’incontro

Il comandante delle Unità Forestali, Ambientali ed Agroalimentari dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Antonio Pietro Marzo, proveniente da Roma, ha fatto visita in provincia di Matera al Nucleo Carabinieri Tutela Biodiversità di Metaponto.

Il comandante dei carabinieri forestali ha apprezzato l’intenso lavoro svolto quotidianamente dai militari del Nucleo Biodiversità che assicurano una puntuale gestione e vigilanza della Riserva Naturale Statale di Metaponto, area naturale protetta di notevole interesse naturalistico, costituita in prevalenza da pinete litoranee ed aree umide retrodunali.

Il Generale, accompagnato dal comandante del Nucleo, maresciallo Mimmo Affuso, ha percorso alcuni sentieri dell’area protetta ed ha visionato alcune opere di consolidamento dunale ed ingegneria naturalistica eseguite dagli operai civili in servizio presso la Riserva.

Il Nucleo Tutela Biodiversità di Metaponto si è distinto negli ultimi anni per l’incisiva azione di tutela del patrimonio naturalistico della costa ionica metapontina volta a prevenire e reprimere le aggressioni antropiche al fragile ecosistema dunale con particolare riguardo anche alla prevenzione dei reati di incendio boschivo in un’area che durante il periodo estivo presenta un elevato rischio d’incendio d’interfaccia urbano – rurale per la presenza di diversi insediamenti civili e turistici in prossimità delle aree boscate.

Numerose anche le attività svolte nel campo dell’educazione ambientale attraverso alcuni progetti che hanno coinvolto studenti degli istituti scolastici e visitatori della Riserva.

Il Generale Marzo si recherà nei prossimi giorni in Puglia, per visitare altri Reparti dell’Arma Forestale presenti in provincia di Lecce.a

